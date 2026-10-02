Warum der Aufstieg zur Charakterfrage wird

So schwach wie beim 2:2-Remis in Irland vor der Pause sah man das Nationalteam lange nicht. Was trotzdem Mut für die letzten drei Spiele in der Nations League macht, was Teamchef Ralf Rangnick in Dublin besonders gefielt.
Dort, wo fünf Nationalteams zuletzt nicht einmal ein Tor gelungen war und Österreich nach 70 Minuten 0:2 zurücklag, hieß es am Ende 2:2. Und die rot-weiß-roten Teamspieler waren in den Katakomben des Aviva Stadiums nach der Aufholjagd sauer, unzufrieden, extrem selbstkritisch.
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