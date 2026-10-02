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Zeugenschutz endet

Aufdecker von ManCity-Skandal nun in Todesangst!

Fußball International
02.10.2026 17:32
„Football Leaks“-Aufdecker Rui Pinto
„Football Leaks“-Aufdecker Rui Pinto(Bild: Krone-Collage/EPA, AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neue Entwicklung im Skandal rund um die schwerwiegenden Finanzverstöße von Manchester City: Jener Hacker, der Citys Machenschaften aufgedeckt hatte, fürchtet inzwischen um seine Sicherheit!

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Denn wie seine Anwälte am Freitag bekannt gaben, wird der Portugiese Rui Pinto am 10. Oktober aus dem seit 2020 laufenden Zeugenschutz-Programm fallen. „Seine Situation ist nun kritisch. Die Drohungen gegen ihn sind nicht nur theoretisch“, schrieb Pintos Rechtsanwaltsteam. So sei er im April in Lissabon attackiert worden.

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Vier Jahre Haft auf Bewährung
Der durch die „Football Leaks“ bekannt gewordene Pinto wurde 2023 wegen versuchter Erpressung, unerlaubten Zugriffs auf IT-Systeme und Verletzungen des Kommunikationsgeheimnisses zu vier Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

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11.09.2023

Der ehemalige Geschichtsstudent hatte zwischen 2015 und 2018 Dokumente im Internet geteilt, darunter das Steuergebaren von Stars wie Lionel Messi, Neymar oder Cristiano Ronaldo. Pinto wurde im Jänner 2019 in Ungarn verhaftet.

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