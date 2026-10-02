Aufdecker von ManCity-Skandal nun in Todesangst!

Denn wie seine Anwälte am Freitag bekannt gaben, wird der Portugiese Rui Pinto am 10. Oktober aus dem seit 2020 laufenden Zeugenschutz-Programm fallen. „Seine Situation ist nun kritisch. Die Drohungen gegen ihn sind nicht nur theoretisch“, schrieb Pintos Rechtsanwaltsteam. So sei er im April in Lissabon attackiert worden.