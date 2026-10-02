KAC-Talente: „Jeder hat das Zeug für die ICE-Liga“

Ein 4:0-Sieg gegen Salzburg II steht einem 3:8 gegen Leader Asiago und einem 2:5 gegen Titelkandidat Ritten gegenüber. Beim KAC ist man mit dem Start in die Alps-Liga des jungen Teams (der älteste Crack ist 23, nur fünf sind älter als 19!) zufrieden – nach zwei Jahren Pause ist man ja wieder in der zweithöchsten Spielklasse dabei. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell mithalten können“, freut sich Co-Trainer Peter Kasper, der beim KAC seit acht Jahren ein Team mit Coach Roger Öhman bildet. Positiv für die Schüler: 90 Prozent der Auswärtsspiele steigen an Samstagen.