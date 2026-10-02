KAC-Talente: „Jeder hat das Zeug für die ICE-Liga“

Nach dem Einstieg in die Alps Liga, konnte sich das Future Team des KAC schnell ans Tempo gewöhnen. Am heutigen Samstag wartet der schwere Gang nach Jesenice. Einige Cracks klopfen bereits laut an die Tür zur ICE-Liga, weitere sollen folgen. Dazu sind 18 weitere Kärntner bei den Klubs in der zweithöchsten Spielklasse engagiert.
Ein 4:0-Sieg gegen Salzburg II steht einem 3:8 gegen Leader Asiago und einem 2:5 gegen Titelkandidat Ritten gegenüber. Beim KAC ist man mit dem Start in die Alps-Liga des jungen Teams (der älteste Crack ist 23, nur fünf sind älter als 19!) zufrieden – nach zwei Jahren Pause ist man ja wieder in der zweithöchsten Spielklasse dabei. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell mithalten können“, freut sich Co-Trainer Peter Kasper, der beim KAC seit acht Jahren ein Team mit Coach Roger Öhman bildet. Positiv für die Schüler: 90 Prozent der Auswärtsspiele steigen an Samstagen.
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