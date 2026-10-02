Ruhige Nacht, aber kühl: Tiefstwerte bis 2 Grad

Nach einem vielerorts freundlichen Freitag verabschiedet sich der Tag in Österreich zunehmend ruhig. Die Wolken lockern am Abend in fast allen Landesteilen auf – und in der Nacht zeigt sich der Himmel gebietsweise sogar sternenklar. Allerdings wird es dabei deutlich frisch.
Während sich am Freitag vor allem von Vorarlberg bis Salzburg noch dichtere Wolkenfelder hielten und örtlich Regenschauer niedergingen, zeigte sich der Osten deutlich sonniger. Am Abend beruhigt sich das Wetter dann zunehmend.
Die Bewölkung lockert in allen Landesteilen nach und nach auf. Lediglich in der Osthälfte können sich hohe Schleierwolken stellenweise noch etwas länger halten. Sonst wird der Himmel immer freier.
In der Nacht bleibt es gering bewölkt bis wolkig, gebietsweise ist es zeitweise sogar vollkommen wolkenlos. Der Wind spielt dabei kaum eine Rolle und weht überwiegend nur schwach.
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Mit dem klareren Himmel gehen die Temperaturen allerdings ordentlich zurück. Die Tiefstwerte liegen zwischen lediglich 2 und 13 Grad. Vor allem in geschützten Lagen kann es damit bereits empfindlich frisch werden.
Sonne und milde Temperaturen am Samstag
In den frühen Morgenstunden bildet sich dann lokal Nebel. Besonders betroffen sind Gebiete in Gewässernähe sowie inneralpine Täler. Autofahrer sollten dort mit eingeschränkter Sicht rechnen.
Am Samstag hält sich der Nebel in manchen Tal- und Beckenlagen zunächst noch hartnäckig. Besonders im Süden, im westlichen Donautal und rund um den Bodensee kann sich das Grau länger halten. Abseits davon setzt sich aber verbreitet die Sonne durch – bei erneut milden 20 bis 25 Grad.
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