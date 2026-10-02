Ruhige Nacht, aber kühl: Tiefstwerte bis 2 Grad

Am Samstag hält sich der Nebel in manchen Tal- und Beckenlagen zunächst noch hartnäckig. Besonders im Süden, im westlichen Donautal und rund um den Bodensee kann sich das Grau länger halten. Abseits davon setzt sich aber verbreitet die Sonne durch – bei erneut milden 20 bis 25 Grad.