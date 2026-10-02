Erster Nackenschlag für neuen Grödig-Coach

Bitter! Regionalligist Grödig muss in den kommenden Wochen ohne Kapitän Robert Völkl auskommen. Der Mittelfeldspieler zog sich eine schwere Armverletzung zu und musste sogar operiert werden.
Gleich in der ersten Arbeitswoche gab es für den neuen Grödiger Cheftrainer Hannes Schützinger den ersten Nackenschlag zur verkraften. Einen Tag vor seinem ersten Training am Dienstag verletzte sich Robert Völkl. Der Kapitän zog sich beim Montagstraining einen Bruch am Unterarm zu und wurde am Freitag operiert. „Bitter. Es kann sein, dass er erst nach der Winterpause wieder spielt“, meinte Schützinger auf „Krone“-Anfrage.
Schützinger beim Grödig-Debüt in Regionalliga gegen Dietach
Am Samstag feiert der Nachfolger von Aufstiegstrainer Arsim Deliu sein Debüt für die Untersberg-Crew. Gegen Dietach wolle man gleich einen Dreier einfahren. „Wir haben sie diese Woche genau analysiert und einige Videos gesehen. Wir sind bestens vorbereitet und die Mannschaft ist topmotiviert“, ist der Coach zuversichtlich.
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