Erster Nackenschlag für neuen Grödig-Coach

Gleich in der ersten Arbeitswoche gab es für den neuen Grödiger Cheftrainer Hannes Schützinger den ersten Nackenschlag zur verkraften. Einen Tag vor seinem ersten Training am Dienstag verletzte sich Robert Völkl. Der Kapitän zog sich beim Montagstraining einen Bruch am Unterarm zu und wurde am Freitag operiert. „Bitter. Es kann sein, dass er erst nach der Winterpause wieder spielt“, meinte Schützinger auf „Krone“-Anfrage.