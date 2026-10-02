„Bei diesen Gehältern können wir nicht mitziehen“

Absolutes Spitzenvolleyball erlebten die Fans zwei Tage lang in Hartberg. Möglich machte dies auch ein gemeinsames Projekt der Oststeirer mit dem italienischen Spitzenklub Verona. Bei dem aber nicht nur die Hartberger profitieren, sondern auch die Italiener, die in Zukunft vor ordentlich Probleme gestellt werden könnten.
„Volleyball Senza Confini“. Auf Deutsch: „Volleyball ohne Grenzen“. Ein Projekt, das vor knapp drei Jahren von Gottfried Rath-Zobernig in Leben gerufen wurde. Der ehemalige Sportdirektor des Österreichischen Volleyballverbandes nutzte seine Kontakte und brachte das Vorhaben auf Schiene. Mit beteiligt sind der italienische Spitzenklub und amtierende Cupsieger Verona, Österreichs Meister Hartberg sowie die bulgarische Volleyball-Akademie in Sofia.
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