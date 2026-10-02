„Bei diesen Gehältern können wir nicht mitziehen“

Absolutes Spitzenvolleyball erlebten die Fans zwei Tage lang in Hartberg. Möglich machte dies auch ein gemeinsames Projekt der Oststeirer mit dem italienischen Spitzenklub Verona. Bei dem aber nicht nur die Hartberger profitieren, sondern auch die Italiener, die in Zukunft vor ordentlich Probleme gestellt werden könnten.