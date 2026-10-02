Ware wird versteigert: Die große Jagd hat begonnen

Kurz vor 8 Uhr ist der Parkplatz in Raaba bei Graz schon gut gefüllt. „Hellweg. Die Profi-Baumärkte“ – das Firmenschild über dem Eingang, vor dem sich eine lange Schlange bildet, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Die Baumarktkette musste im Juni Insolvenz anmelden. Neben Standorten in Oberösterreich und Salzburg schließen auch die zwei steirischen Filialen in Fürstenfeld und Raaba. Auf der Online-Auktionsplattform Aurena wird derzeit der gesamte Warenbestand versteigert: 1,4 Millionen Einzelartikel!

Wenn aus einem Spaß ernst wird

Andreas Jäger ist einer, der am Freitag davon profitiert. Glücklick kommt er mit seinem ersteigerten Badezimmer-Spiegel aus dem Geschäft. „Man muss natürlich für das Mitbieten Zeit haben. Einmal habe ich schon online bei einer Auktion mitgemacht, aus Jux. Jetzt haben wirklich Produkt und Preis gepasst“, freut er sich. Auch Josef Luttenberger, der mehrere LED-Leuchten und Kabel in Händen hält, ist mit seiner Ausbeute zufrieden. „Ich habe mir sicher 150 Euro erspart. Ich mache ständig bei solchen Auktionen mit ...“