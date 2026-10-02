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Nach Hellweg-Insolvenz

Ware wird versteigert: Die große Jagd hat begonnen

Steiermark
02.10.2026 18:00
Ist immer auf der Suche nach den besten Sonderangeboten: Josef Luttenberger
Ist immer auf der Suche nach den besten Sonderangeboten: Josef Luttenberger(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Nach der Insolvenz der Hellweg-Baumärkte in der Steiermark, Salzburg und Oberösterreich wird die gesamte Ware online versteigert. Am Standort in Raaba war am Freitag Abholtag – was Schnäppchenjäger antreibt.

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Kurz vor 8 Uhr ist der Parkplatz in Raaba bei Graz schon gut gefüllt. „Hellweg. Die Profi-Baumärkte“ – das Firmenschild über dem Eingang, vor dem sich eine lange Schlange bildet, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Die Baumarktkette musste im Juni Insolvenz anmelden. Neben Standorten in Oberösterreich und Salzburg schließen auch die zwei steirischen Filialen in Fürstenfeld und Raaba. Auf der Online-Auktionsplattform Aurena wird derzeit der gesamte Warenbestand versteigert: 1,4 Millionen Einzelartikel!

Wenn aus einem Spaß ernst wird
Andreas Jäger ist einer, der am Freitag davon profitiert. Glücklick kommt er mit seinem ersteigerten Badezimmer-Spiegel aus dem Geschäft. „Man muss natürlich für das Mitbieten Zeit haben. Einmal habe ich schon online bei einer Auktion mitgemacht, aus Jux. Jetzt haben wirklich Produkt und Preis gepasst“, freut er sich. Auch Josef Luttenberger, der mehrere LED-Leuchten und Kabel in Händen hält, ist mit seiner Ausbeute zufrieden. „Ich habe mir sicher 150 Euro erspart. Ich mache ständig bei solchen Auktionen mit ...“

Der Name ist Programm: Andreas Jäger wurde zum „Schnäppchenjäger“. (Klicken Sie weiter!)
Der Name ist Programm: Andreas Jäger wurde zum „Schnäppchenjäger“. (Klicken Sie weiter!)(Bild: Jürgen Fuchs)
Für Gartengarnitur und Griller reiste Dominik Seidl extra aus Güssing an.
Für Gartengarnitur und Griller reiste Dominik Seidl extra aus Güssing an.(Bild: Jürgen Fuchs)
Christina Szalay ist aus Ungarn gekommen.
Christina Szalay ist aus Ungarn gekommen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Brüder Milos und Nicola Peuraca stocken ihren Vorrat für den Haushalt auf.
Die Brüder Milos und Nicola Peuraca stocken ihren Vorrat für den Haushalt auf.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Aurena-Mitarbeiter überprüfen eine Kaufbestätigung, danach wird die Ware ausgehändigt.
Die Aurena-Mitarbeiter überprüfen eine Kaufbestätigung, danach wird die Ware ausgehändigt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Warteschlange Freitagfrüh wurde immer länger.
Die Warteschlange Freitagfrüh wurde immer länger.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die gesamte Ware muss bis Anfang November weg.
Die gesamte Ware muss bis Anfang November weg.(Bild: Jürgen Fuchs)

Anreise aus dem Burgenland und Ungarn
Mehr als 500 Euro (!) hat Dominik Seidl gegenüber dem herkömmlichen Einkaufspreis „gewonnen“. Er belädt gerade seinen Anhänger mit einer kompletten Garten-Garnitur. Kurz darauf kommt er wieder. „Den Griller habe ich auch gleich noch ersteigert.“ Er ist am Freitag extra aus dem Burgenland, aus Güssing, angereist. „Es ist spannend, ob man den Zuschlag bei der Auktion bekommt oder nicht“, sagt Seidl.

Noch weiter ist heute schon Christina Szalay mit ihrem Mann gefahren. Zwei Stunden Autofahrt aus Ungarn liegen hinter den beiden. Lampen und Badezimmerzubehör stapeln sich auf ihrem Einkaufswagen. „Einfach ein paar praktische Utensilien für daheim“ holen auch Milos und Nicola Peuraca gerade ab.

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Größte Auktion bei Aurena
„Es ist gerade unser größtes Projekt“, sagt Jürgen Blematl, Pressesprecher der Auktionsplattform Aurena. Normalerweise würde man im Jahr 1,2 Millionen sogenannter Positionen (mehrere Artikel zusammengefasst) verkaufen. „Bei Hellweg sind es mehr Einzelartikel, als wir in einem Jahr an Positionen insgesamt haben“, sagt Blematl.

40 Prozent des Firmenumsatzes von Aurena sind Insolvenz-Auktionen. Entweder ersteigert Aurena Ware selbst und verkauft sie weiter oder man wird über einen Masseverwalter beauftragt. „Bei Hellweg haben wir einen Auftrag erhalten, hier muss innerhalb von drei Monaten alles weg sein.“ Was Blematl als Herausforderung bezeichnet, dürfte – blickt man sich in Raaba am Parkplatz um – kein allzu großes Problem sein.

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