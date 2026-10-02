Verbot von politischem Islam: Bauers Plan fertig

„Es hat halt einen seltsamen Beigeschmack“

Zum Solidaritätsbeitrag von Religionslehrern an die IGGÖ meint Bauer: „Es hat halt einen seltsamen Beigeschmack, wenn Steuergeld über das Konto von Religionslehrern direkt an die IGGÖ fließt. Stellen Sie sich vor, ein Sportlehrer müsste einen Teil seines Gehalts an einen Sportverband wie die Sportunion oder den ASKÖ überweisen, damit er weiter unterrichten darf. Da würde sich doch jeder fragen, was da los ist. Wäre ein Religionslehrer, wie alle anderen Lehrer, direkt angestellt, wäre eine solche Regelung jedenfalls nicht zulässig“, meint die Integrationsministerin.