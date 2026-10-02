Hass im Netz: „Falter“-Chef klagt Krawallportal

„MIttäter“, „Pädosau“

Unter dem Facebook-Beitrag des Krawallmediums entwickelte sich sofort ein Shitstorm gegen den „Falter-Herausgeber mit Hunderten gehässigen und widerlichen Kommentaren. Klenk wurde etwa als „Mittäter“, „Pädosau“ und „Kinderficker“ bezeichnet. Andere User schrieben, er hätte selbst „Dreck am Stecken“. Klenk dazu schockiert: „Ich hatte Angst, die FPÖ, aber auch die AfD würden den Artikel teilen – dann ist es nur mehr ein Klick bis zu den sogenannten ,Pädohuntern‘“.