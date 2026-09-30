Mazda CX-6e: Die andere Seite der Schirmherrschaft

Viel Platz für die Reise

Dabei ist der CX-6e eigentlich ein wunderbarer Reisebegleiter: Auf 4,85 Metern Länge bietet er jede Menge Platz für fünf Passagiere. Auch auf der Rückbank herrscht für Knie und Scheitel reichlich Freiraum. Die Hinterbänkler werden hier sogar so ernst genommen, dass sie von ihrer kleinen Steuerkonsole aus die Klima-Steuerung fürs ganze Auto übernehmen können – da werden Eltern mit verspielten Kindern ihre Freude haben. Der Kofferraum ist mit 468 Litern nicht allzu groß für ein SUV dieses Formats, dafür warten unter der Fronthaube weitere 80 Liter „Frunk“.