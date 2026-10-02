Viele Wege führen für Triathlon-Brüder nach Rom

Die Pongauer Triathlon-Brüder Lukas und Philip Pertl steigen mit unterschiedlichen Rezepten in den letzten Wettkampfblock des Jahres. Lukas verbrachte nach einem stressigen Südamerika-Aufenthalt drei Wochen im Höhentrainingslager in Livigno. „Wir waren auf 2200 Meter über dem Meer. Die Auswirkungen waren perfekt, ich war gesundheitlich stabil und das Training war gut“, zieht der 31-Jährige eine positive Bilanz.