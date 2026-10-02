Länder wollen bei Verkehrsstrafen mitverdienen

40 Beschlüsse bei Verkehrsreferentenkonferenz

Insgesamt fassten die Verkehrslandesräte bei ihrer Tagung, an der auch die Vorstände von Asfinag und ÖBB teilnahmen, 40 Beschlüsse. Dabei ging es unter anderem um die Abstimmung von Instandhaltungsarbeiten der ÖBB mit den Bundesländern. Die Länder wollen außerdem noch im Herbst eine Arbeitsgruppe einsetzen, die einheitliche Musterverträge für die Verkehrsdiensteverträge zwischen Bund und Ländern erarbeiten soll.