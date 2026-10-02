Betrugsverdacht! Poolbauer versenkt Millionen

14 neuen Opfern „Phantom-Pools“ aufgeschwatzt

Trotz des Schuldspruches auf Bewährung soll der Verdächtige aber nichts an krimineller Energie verloren haben. Und machte mit seinem Geschäftsmodell einfach weiter. Mindestens 14 neuen Opfern soll er „Phantom-Pools“ aufgeschwatzt und erneut eine diesmal sechsstellige Eurosumme abkassiert haben. Natürlich ohne jemals eine Leistung zu erbringen.