Betrugsverdacht! Poolbauer versenkt Millionen

Trotz Bewährung nach einer Verurteilung wegen einer Millionenpleite blieb ein bekannter Schwimmbadbauer in Niederösterreich offenbar weiterhin auf der schiefen Bahn. Von zig Opfern kassierte er Vorauszahlungen für „Phantom-Pools“. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Österreich gilt als „Land der Pools“. Mindestens 200.000 private Schwimmbecken gibt es laut heimischer Wirtschaftskammer vom Bodensee bis Neusiedler See. Hinzu kommen noch Aufstellpools und Badeteiche. Besonders während der Corona-Zeit herrschte in der Branche Goldgräberstimmung.
Doch unter den Schwimmbadbauern gibt es auch einige wenige schwarze Schafe. Ein solches ist offenbar ein Unternehmer aus Niederösterreich. Er ging mit seinem Poolhandel in Konkurs und hinterließ zwei Millionen Euro Schulden bzw. Forderungen von rund 70 Gläubigern.
Da bei der Pleite mutmaßlich nicht alles mit rechten Dingen zuging, wurde der Geschäftsmann, dessen Firmen-Internetadresse mittlerweile nicht mehr existiert, im Landesgericht Wiener Neustadt (nicht rechtskräftig) wegen betrügerischer Krida zu einem Jahr bedingter Haftstrafe verurteilt.
14 neuen Opfern „Phantom-Pools“ aufgeschwatzt
Trotz des Schuldspruches auf Bewährung soll der Verdächtige aber nichts an krimineller Energie verloren haben. Und machte mit seinem Geschäftsmodell einfach weiter. Mindestens 14 neuen Opfern soll er „Phantom-Pools“ aufgeschwatzt und erneut eine diesmal sechsstellige Eurosumme abkassiert haben. Natürlich ohne jemals eine Leistung zu erbringen.
Die Vorauszahlungen steckte er in die eigene Tasche, der Masseverwalter bekam davon nichts zu sehen. Erneut ermittelt deshalb die Kriminalpolizei, der Staatsanwalt sieht allerdings, trotz offenkundiger Tatbegehungsgefahr, weiterhin keinen Haftgrund.
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