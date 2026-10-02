Häuser und Pkw zerstört: Spendenkonto eingerichtet

Nach dem fürchterlichen Flammeninferno in der Nacht auf Freitag in Tirol, bei dem zwei Reihenhäuser und fünf Autos in Flammen aufgingen, richtete die Gemeinde nun ein Spendenkonto für die betroffenen Familien ein. Die Solidarität im Dorf ist laut dem Bürgermeister groß.
Die fürchterlichen Szenen dürften den rund 120 Feuerwehrleuten und den Bewohnern in Obsteig noch lange in Erinnerung bleiben. Aus derzeit noch unbekannter Ursache brach in einem Reihenhaus ein Feuer aus. Binnen weniger Minuten breiteten sich die Flammen auf ein zweites Haus aus.
Häuser unbewohnbar, Autos ausgebrannt
Insgesamt wurden vier Wohneinheiten und fünf Autos ein Raub der Flammen. Acht Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Die beiden Häuser sind jedoch nicht mehr bewohnbar und wurden zerstört.
Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft im gesamten Dorf ist sehr groß.
Bürgermeister Erich Mirth
Bild: Charly Lair, Die Fotografen
Laut Bürgermeister Erich Mirth laufen die Ermittlungen zur Brandursache bereits auf Hochtouren. Das Gemeindeoberhaupt erklärt im Gespräch mit der „Krone“ zudem, dass es den Betroffenen derzeit „den Umständen entsprechend gut“ gehe.
„Die Familien sind sehr gut untergebracht. Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft im gesamten Dorf ist sehr groß.“ Dennoch werde es dauern, bis die Betroffenen realisieren können, was ihnen in der Nacht auf Freitag passiert ist. Die Gemeinde richtete für die betroffenen Familien ein Spendenkonto ein.
Gemeinde Obsteig, „Obsteiger helfen Obsteigern“, AT48 3633 6000 0021 3637.
Feuerwehrleute auf dem Weg der Besserung
Bei dem sechsstündigen Einsatz wurden auch fünf Feuerwehrleute verletzt. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere erlitten Verbrennungen an den Händen. Nach Angaben des Einsatzleiters Christian Weiss konnten die Florianis das Spital bereits wieder verlassen.
Das Feuer brach gegen 23.30 Uhr im „Seepark Obsteig“ – einer Siedlung unterhalb der Kirche – aus. Sechs Stunden kämpften die Feuerwehren aus Obsteig, Mieming, Mötz, Silz, Rietz, Telfs, Nassereith und Imst gegen die Flammen, ehe „Brand Aus“ vermeldet werden konnte.
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