Häuser und Pkw zerstört: Spendenkonto eingerichtet

Feuerwehrleute auf dem Weg der Besserung

Bei dem sechsstündigen Einsatz wurden auch fünf Feuerwehrleute verletzt. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere erlitten Verbrennungen an den Händen. Nach Angaben des Einsatzleiters Christian Weiss konnten die Florianis das Spital bereits wieder verlassen.