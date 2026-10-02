Blitz tötet Urlauberin (58) am Strand auf Rhodos

Paar in Heraklion gerettet

In der Ägäis wütet derzeit ein schwerer Herbststurm. Davon ist unter anderem auch die Insel Kreta betroffen. Dort wurde ein Hirte im Gebirge von den Wassermassen erfasst und ertrank. Die Leiche des 79-Jährigen wurde am Donnerstag in einer Schlucht in Karines gefunden. In Heraklion konnte die Feuerwehr unterdessen ein Paar retten, das bei Überflutungen von den Wassermassen fortgerissen und verletzt wurde.