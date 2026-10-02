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Sturm in der Ägäis

Blitz tötet Urlauberin (58) am Strand auf Rhodos

Ausland
02.10.2026 17:29
Auf einem Strand in Griechenland ist eine Urlauberin von einem Blitz getroffen worden und ...
Auf einem Strand in Griechenland ist eine Urlauberin von einem Blitz getroffen worden und gestorben (Symbolbild).(Bild: Klemens Groh)
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Von krone.at

Auf der griechischen Insel Rhodos ist eine Urlauberin (58) vom Blitz getroffen worden und gestorben. Sie war laut Berichten gemeinsam mit ihrem Ehemann am Strand entlanggegangen. Dieser überlebte den Vorfall mit leichten Verletzungen.

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Die deutsche Touristin verlor nach dem Blitzeinschlag das Bewusstsein und war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits ohne Puls, wie das griechische Nachrichtenportal Rodiaki.gr berichtete. Sie und ihr Ehemann wurden noch in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo der Tod der Frau festgestellt wurde. 

Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel Rhodos. Das Paar war dort auf Urlaub und hatte vor dem Blitzeinschlag noch im Meer gebadet. Nun untersuchen die Behörden die genauen Umstände.

Auf der Insel Kreta tobt derzeit ein schwerer Herbststurm.
Auf der Insel Kreta tobt derzeit ein schwerer Herbststurm.(Bild: AP/InTime News)
Aufnahme aus Heraklion
Aufnahme aus Heraklion(Bild: EPA/NIKOS CHALKIADAKIS)

Paar in Heraklion gerettet
In der Ägäis wütet derzeit ein schwerer Herbststurm. Davon ist unter anderem auch die Insel Kreta betroffen. Dort wurde ein Hirte im Gebirge von den Wassermassen erfasst und ertrank. Die Leiche des 79-Jährigen wurde am Donnerstag in einer Schlucht in Karines gefunden. In Heraklion konnte die Feuerwehr unterdessen ein Paar retten, das bei Überflutungen von den Wassermassen fortgerissen und verletzt wurde. 

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