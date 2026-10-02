Sturm in der Ägäis
Blitz tötet Urlauberin (58) am Strand auf Rhodos
Auf der griechischen Insel Rhodos ist eine Urlauberin (58) vom Blitz getroffen worden und gestorben. Sie war laut Berichten gemeinsam mit ihrem Ehemann am Strand entlanggegangen. Dieser überlebte den Vorfall mit leichten Verletzungen.
Die deutsche Touristin verlor nach dem Blitzeinschlag das Bewusstsein und war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits ohne Puls, wie das griechische Nachrichtenportal Rodiaki.gr berichtete. Sie und ihr Ehemann wurden noch in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo der Tod der Frau festgestellt wurde.
Das Unglück ereignete sich bei Lindos im Süden der Insel Rhodos. Das Paar war dort auf Urlaub und hatte vor dem Blitzeinschlag noch im Meer gebadet. Nun untersuchen die Behörden die genauen Umstände.
Paar in Heraklion gerettet
In der Ägäis wütet derzeit ein schwerer Herbststurm. Davon ist unter anderem auch die Insel Kreta betroffen. Dort wurde ein Hirte im Gebirge von den Wassermassen erfasst und ertrank. Die Leiche des 79-Jährigen wurde am Donnerstag in einer Schlucht in Karines gefunden. In Heraklion konnte die Feuerwehr unterdessen ein Paar retten, das bei Überflutungen von den Wassermassen fortgerissen und verletzt wurde.
Der griechische Regierungssprecher Pavlos Marinakis sagte, in Teilen von Kreta seien mehr als 150 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Wegen des Extremwetters befinde sich die Urlaubsinsel seit Mittwoch und noch bis Sonntag „im Zustand vollständiger Mobilisierung“. Laut dem griechischen Wetterdienst (EMY) soll die Unwetterlage mit heftigem Regen und Gewittern bis Sonntag anhalten.
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