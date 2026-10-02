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Pkw kaputt, Tier weg

Katze attackiert Herrl während Fahrt auf Autobahn

Tirol
02.10.2026 12:23
Das Auto des Deutschen ist ein Totalschaden.
Das Auto des Deutschen ist ein Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Was für ein Katzenjammer für einen Deutschen (57)! Die Heimfahrt vom Italienurlaub endete in der Nacht auf Freitag auf der Inntalautobahn bei Radfeld in Tirol im Straßengraben. Schuld daran war ausgerechnet das geliebte Haustier des Mannes. 

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Das Auto Schrott, das Haustier in der Fremde verschwunden. Der Italienurlaub nahm für den 57-Jährigen bei der Heimfahrt in Tirol ein böses Ende. Was war geschehen? Der Mann war in der Nacht auf Freitag mit seinem Auto Richtung Deutschland auf der Inntalautobahn unterwegs. Im Fahrzeug führte er seine Bengalkatze „Lily“ mit, die in einem Körbchen lange Zeit ruhig schlief. Das Tier war laut Polizei angeleint.

In diesem Körbchen schlummerte Katze „Lily“, bis sie plötzlich nicht mehr wollte.
In diesem Körbchen schlummerte Katze „Lily“, bis sie plötzlich nicht mehr wollte.(Bild: ZOOM Tirol)

Leine abgelegt, weil Tier unruhig wurde
Doch „Lily“ hatte kurz vor 1 Uhr offenbar genug von der langen Autofahrt und wurde unruhig. Der Besitzer gab gegenüber der Polizei an, dass das Tier eigenartige Geräusche von sich gegeben habe. Aus diesem Grund befreite der Mann die Katze von der Leine.

Das war gar keine gute Idee. Das Tier war völlig außer sich und ging auf seinen Besitzer los. Es kratzte und biss den 57-Jährigen während der Fahrt. Der Lenker verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Autobahn ab. Der Pkw wurde um die eigene Achse geschleudert und krachte dann über eine Böschung in den Straßengraben.

Mithilfe einer Drohne wurde nach dem Tier gesucht.
Mithilfe einer Drohne wurde nach dem Tier gesucht.(Bild: ZOOM Tirol)
Eine Katze wurde mittels Drohne aufgespürt – aber nicht „Lily“.
Eine Katze wurde mittels Drohne aufgespürt – aber nicht „Lily“.(Bild: ZOOM Tirol)

Drohneneinsatz für Katzensuche
Der Lenker hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sein Haustier war inzwischen jedoch geflüchtet und nicht mehr zu sehen. Die Feuerwehr Radfeld kam dem Unglücksraben zu Hilfe und suchte den verschwundenen Vierbeiner. Sogar eine Drohne kam zum Einsatz. Die spürte schließlich auch eine Katze auf. Doch rasch war klar: Das ist nicht „Lily“.

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Die Katze ist verschwunden – und ihr Besitzer steht ohne Auto da. Was ihn wohl mehr schmerzt? Dem Deutschen bleibt die Hoffnung, dass Hinweise aus der Bevölkerung zu dem entlaufenen Tier eingehen und er „Lily“ wieder zurückbekommt.

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