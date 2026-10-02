Katze attackiert Herrl während Fahrt auf Autobahn

Drohneneinsatz für Katzensuche

Der Lenker hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sein Haustier war inzwischen jedoch geflüchtet und nicht mehr zu sehen. Die Feuerwehr Radfeld kam dem Unglücksraben zu Hilfe und suchte den verschwundenen Vierbeiner. Sogar eine Drohne kam zum Einsatz. Die spürte schließlich auch eine Katze auf. Doch rasch war klar: Das ist nicht „Lily“.