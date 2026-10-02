„Grünes“ Rechenzentrum auf der grünen Wiese

Beim Betrieb setzt Greencore auf erneuerbare Energie: Der Strom soll unter anderem aus überschüssiger Photovoltaik-Energie des benachbarten Flughafens stammen. Damit wird Solarstrom, der vor Ort nicht benötigt wird, direkt für das Rechenzentrum genutzt. „Hier erzeugen wir immer wieder mehr PV-Strom, als wir selbst verbrauchen“, erklärt Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner diese Win-Win-Situation.