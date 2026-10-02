„Besorgniserregend!“ FIS ist zum Handeln gezwungen

„Besorgniserregende Zahlen“

ÖSV-Generalsekretär Jan Überall bezeichnete die aktuelle Finanzlage aufgrund von Entscheidungen der früheren Führung als „durchaus besorgniserregend“. Man habe seit 2024 auf die Entwicklungen hingewiesen, ergänzte der Tiroler. Insbesondere das deutlich gesunkene Eigenkapital mache einen raschen Kurswechsel nötig, sagte der seit Anfang September amtierende Überall. Die neue FIS-Führung habe den Eindruck vermittelt, transparent zu agieren und den Ernst der Lage erkannt zu haben. „Nun geht es vor allem darum, Lösungen aufzuzeigen und richtige Entscheidungen zu treffen, um gemeinsam mit den nationalen Verbänden den Turnaround zu schaffen und die FIS wieder nachhaltig auf Kurs zu bringen.“