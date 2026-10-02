Reihenhäuser und fünf Autos bei Großbrand zerstört

Fünf Feuerwehrleute leicht verletzt

Laut Weiss wurden bei dem Großeinsatz insgesamt fünf Feuerwehrleute leicht verletzt. Zwei hätten Verbrennungen an den Händen erlitten – drei mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Spital nach Zams gebracht werden. Alle hätten das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen können und seien wohlauf.