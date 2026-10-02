Haxelstellen: Wie Große stolpern

In großen Konzernen zählt die Personalauswahl zu den heikelsten Aufgaben. Wer die besten Kräfte für sich zu gewinnen vermag, der hat auch die großen Erfolgschancen.
Welche Erfahrungen kann ein Bewerber vorweisen? Welche Ausbildung, und welche Erfolge hat er verbucht? Wie persönlich unabhängig ist er? Wie souverän bleibt er in stressigen Situationen?
Nun, im Vergleich Zeiler gegen Babler ist das Resultat ziemlich klar: Gerhard Zeiler hat eine grandiose Karriere geschafft, er durfte einen Weltkonzern durch die Herausforderungen der Zeit lenken.
Etwas blasser der Bewerbungsbogen von Genosse Babler. Aber Respekt: Vom kleinen Arbeiter in einer Abfüllanlage hat er sich zum Bürgermeister von Traiskirchen hinaufgearbeitet. Und jetzt sitzt er im Sattel der SPÖ.
Unter ihm bricht zwar die Basis weg, 15 Prozent zeigen die Umfragen noch, das ist für eine SPÖ wirklich nicht viel, aber das scheint Babler nicht aufzuregen.
Während ihn alle unterschätzt haben, ist ihm mit dem Abstimmungsritual (z.B. zehn Prozent der Unterschriften für eine Mitgliederbefragung) ein „Haxelsteller“ geglückt. Soll sich ein Erfolgstyp wie Gerhard Zeiler das antun?
Babler hat sich schlau an die Spitze gesetzt: Freiwillig geh’ ich da nicht runter, um mich wegzubekommen, müssen schon viele Tausend ihr Votum abgeben.
Keine Firma würde einen Manager so absichern, aber bei einer Partei geht das?
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