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St. Veiter Wiesenmarkt

Gelb ist Trumpf: Hirter stellt „Hello“ in Fokus

Kärnten
01.10.2026 22:00
Niki und Irina Riegler sowie Clemens Schöffmann feierten bei der „Helo Yellow Party“.
Niki und Irina Riegler sowie Clemens Schöffmann feierten bei der „Helo Yellow Party“.(Bild: Hirter/Didi Wajand)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Wenn in St. Veit die Gläser klirren, der DJ aufdreht und Gelb plötzlich die Farbe des Abends ist, kann das nur eines bedeuten: Hello, Wiesenmarkt!

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Bei der „Hello Yellow Party“ der Privatbrauerei Hirt lud Chef Niki Riegler ins „Zum Hirter“. Dort wurde die neue helle Bierspezialität „Hello“ ordentlich in Szene gesetzt und direkt vom Fass gezapft.

Mit 3,8 Prozent Alkohol präsentierte sich das Bier als leichtes und erfrischendes Getränk. Mit seinem reinen und runden, leicht brotigen Geruch sowie dem leicht hopfigen Geschmack und mildem Abgang passt es zu traditionellen Wiesenmarkt-Snacks, die sich die Gäste schmecken ließen.

Übrigens: Die Braugerste wird für das „Hello“ mit zwei unterschiedlichen Malzsorten eingebraut, das Bier reift über vier Wochen.

(Bild: Hirter/Didi Wajand)
(Bild: Hirter/Didi Wajand)
(Bild: Hirter/Didi Wajand)
(Bild: Hirter/Didi Wajand)

„Hello“ sagten auch Alois Lassnig, Martin Widrich und Franz Taumberger – ebenso wie Luca Seppele und Dana Mulle.

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