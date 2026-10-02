„Ensemble plus“ feiert 30-Jahr-Jubiläum im Dunkeln

Es soll festlich werden“, sagt Guy Speyers, der Leiter des „Ensemble plus“, und meint damit das Jubiläumskonzert am Freitag, 2. Okotber, im ORF-Studio in Dornbirn. Tatsächlich werden die Besucher ab 18.30 Uhr mit Sekt und Brötchen empfangen. Der Festakt wird eine Stunde später eingeleitet von Begrüßungsworten, dann beginnt der musikalische Teil des Abends. Das „Ensemble plus“ spielt zuerst ein Werk von Gerald Futscher, dann nach einer Umbaupause das fast einstündige Werk „Solstices“ von Georg Friedrich Haas: Der 1953 geborene, im Montafon aufgewachsene Komponist hat dieses Stück für seine Frau Mollena geschrieben, die er zur Wintersonnwende kennengelernt hat und zur Sommersonnwende geheiratet hat – Solstice heißt ja Sonnwende. Obwohl „Solstices“, musiziert vom „Ensemble plus“, im Februar 2023 mit Erlaubnis des Komponisten als Tanztheater in Dornbirn gegeben wurde, wird es beim Jubiläumskonzert in absoluter Dunkelheit gespielt. Guy Speyers erklärt dies: „Bei einem Aufenthalt in Skandinavien ist Haas in der Nacht hinausgegangen und wurde von der Dunkelheit überwältigt. Sich zu bewegen war äußerst schwierig, dennoch ist er nach Hause gekommen“.