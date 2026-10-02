Gleich drei Fahrer in Malaysia strafversetzt

Ebenfalls zurück geht es für Arvid Lindblad, der Racing-Bulls-Pilot nimmt das Rennen mit einer neuen Antriebseinheit in Angriff. Da er das Kontingent an erlaubten Motoren damit jedoch übersteigt, geht es für den Briten ganz nach hinten. Und auch Isack Hadjar erklärte am Medientag in Malaysia, seinen Red-Bull-Boliden wegen neuer Teile um fünf Positionen nach hinten stellen zu müssen.