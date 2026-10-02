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Zwei weitere zittern

Gleich drei Fahrer in Malaysia strafversetzt

Formel 1
02.10.2026 09:19
Isack Hadjar wird um fünf Positionen nach hinten versetzt.
Isack Hadjar wird um fünf Positionen nach hinten versetzt.(Bild: EPA/ALI HAIDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch bevor am Samstag der Kampf um die Poleposition in Malaysia steigt, ist bereits klar: drei Fahrer werden die erste Startreihe verpassen ...

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Aufgrund seines Unfalls in Baku, bei dem er auch das Rennen von Teamkollege Pierre Gasly und McLarens Lando Norris beendet hatte, wurde Alpine-Fahrer Franco Colapinto mit einer Versetzung um fünf Positionen bestraft. 

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Ebenfalls zurück geht es für Arvid Lindblad, der Racing-Bulls-Pilot nimmt das Rennen mit einer neuen Antriebseinheit in Angriff. Da er das Kontingent an erlaubten Motoren damit jedoch übersteigt, geht es für den Briten ganz nach hinten. Und auch Isack Hadjar erklärte am Medientag in Malaysia, seinen Red-Bull-Boliden wegen neuer Teile um fünf Positionen nach hinten stellen zu müssen.

Arvid Lindblad
Arvid Lindblad(Bild: AFP/JADE GAO)

Motorenwechsel nur Frage der Zeit
Neben dem Trio könnte es auch für Aserbaidschan-Sieger George Russell zurückgehen. Dass auch er seinen Motor tauschen wird, ist nur eine Frage der Zeit – am Sepang International Circuit würde sich das wohl besser anbieten als am Marina Bay Street Circuit in Singapur, der nicht gerade für seine zahlreichen Überholmanöver bekannt ist.

Probleme hatte zuletzt auch Max Verstappen. Im Qualifying von Baku hatte sich der Red-Bull-Pilot mit Rang acht zufriedengeben müssen, im Grand Prix setzte der Niederländer deshalb auf einen älteren Motor. Ob Verstappen es noch einmal mit der mangelhaften Einheit versuchen oder erneut tauschen wird, wird sich zeigen ...

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