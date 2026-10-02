Katzenberger feierte ihren 40er mit Oben-ohne-Foto

Die „Katze“ ist 40! Am Donnerstag hat Daniela Katzenberger ihren runden Geburtstag gefeiert – und zum Abschluss auch noch ihre Fans überrascht. Das Geburtstagskind präsentierte sich zur Feier des Tages nämlich halb nackt in seiner Instagram-Story!
Zum 40. Geburtstag schaute Daniela Katzenberger am Donnerstag auf Instagram zurück, lachte über sich selbst und hatte einen frechen Seitenhieb für ihre Kritiker parat.
Geburtstags-Trip im String-Bikini
Und für ihre Fans gab‘s zum Abschluss des Jubeltages auch noch eine kleine, sexy Überraschung! Denn in ihren Instagram-Storys jubelte die „Katze“ nicht nur „Hatte einen mega Geburtstag“, sondern zeigte auch, wie sie ihren perfekten „Runden“ ausklingen ließ: mit einem „Trip nach Ibiza“.
Und das Outfit für diesen Geburtstags-Abstecher fiel dementsprechend knapp aus. Denn das Geburtstagskind präsentierte sich – kurz vorm Sprung ins kühle Nass – oben ohne im String-Bikini!
Allzu viel zu sehen bekommen die Fans aber leider nicht, denn die Aufnahme ist von hinten gemacht und über Danielas knackiger Kehrseite prangt ein Schriftzug. Aber wie heißt es so schön: Auch ein nackter Rücken kann entzücken, weshalb Katzenbergers Anhänger wohl auch diesen sexy Geburtstags-Gruß genossen haben dürften.
„Erfolgreich konserviert“
Schon zuvor hatte die TV-Blondine übrigens ein Geburtstagsposting abgesetzt. Zu einem Video, in dem man einen Zusammenschnitt von alten Fotos der „Katze“ – mit viel Make-up im Gesicht, Fake-Bräune und viel zu hoch tätowierten Augenbrauen – sieht, schrieb sie frech: „Du wirst nie wieder aussehen, wie in deinen 20ern!“ Und endete den Clip mit den Worten: „Na Gott sei Dank!“
Im Kommentar zu dem Video schrieb die „Katze“ schließlich: „Erfolgreich konserviert.“ Und ergänzte die Hashtags „Blutgruppe Botox“ und „Birthday Girl“.
Nur, um dann auch gegen ihre Kritiker zu sticheln. „Liebe Dinkel-Dörte, Soja-Sonja und Bio-Bärbel, tut mir leid, wenn mein Aussehen euch triggert. Gern geschehen. (Klingt arrogant, ist auch so gemeint)“, schrieb sie frech und konterte damit Kommentare über ihr Aussehen.
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