Katzenberger feierte ihren 40er mit Oben-ohne-Foto

Zum 40. Geburtstag schaute Daniela Katzenberger am Donnerstag auf Instagram zurück, lachte über sich selbst und hatte einen frechen Seitenhieb für ihre Kritiker parat.

Geburtstags-Trip im String-Bikini

Und für ihre Fans gab‘s zum Abschluss des Jubeltages auch noch eine kleine, sexy Überraschung! Denn in ihren Instagram-Storys jubelte die „Katze“ nicht nur „Hatte einen mega Geburtstag“, sondern zeigte auch, wie sie ihren perfekten „Runden“ ausklingen ließ: mit einem „Trip nach Ibiza“.