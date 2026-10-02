Fix: Wildcard für Marcel Hirscher liegt bereit

Nun ist es fix: Beim Council-Meeting der FIS in Genf wurde beschlossen, dass der für die Niederlande antretende Marcel Hirscher bei seinem möglichen Weltcup-Comeback eine Wildcard erhalten würde!
Der Salzburger könnte demnach mit der Startnummer 31 an den Start gehen.
Eine Entscheidung, wann Hirscher in den Ski-Zirkus zurückkehrt, steht noch nicht fest. Dies hängt von den Trainingserkenntnissen des 37-Jährigen ab. Am 24. und 25. Oktober geht’s in Sölden mit einem Damen- und einem Herren-Riesentorlauf los.
Böse Knieverletzung
Ende 2024 hatte sich Hirscher im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, seither bestritt der für die Niederlande startende Technik-Spezialist kein Weltcup-Rennen mehr.
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