Tickets für Weingenuss und Party gewinnen

Auf der Kärntner Burg Taggenbrunn wird am 15. Oktober wieder genossen, verkostet und gefeiert. Beim Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing warten mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien mit über 100 Weinen auf die Besucher. Die „Krone“ verlost 25 x 2 Eintrittskarten!
Auf Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan wird am 15. Oktober wieder genossen, verkostet und gefeiert. Beim Alpe-Adria Weinfestival & Clubbing warten mehr als 35 Weingüter aus Österreich, Slowenien und Italien mit über 100 Weinen auf die Besucher. Dazu gibt es regionale Spezialitäten, persönliche Gespräche mit den Winzern und die einzigartige Atmosphäre der Burg. Später wird beim Clubbing weitergefeiert.
Mit der „Krone“ zum Weingenuss
Die „Krone“ macht den Genuss jetzt noch schöner und verlost 25 x 2 Eintrittskarten für das Event! Mitmachen lohnt sich also. Vielleicht heißt es schon bald: Gläser hoch und ab nach Taggenbrunn! Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 700 Weinliebhabern verspricht auch die zweite Auflage einen besonderen Abend voller Genuss und guter Stimmung. Wer kein Glück hat, kann sich sein Ticket sichern – noch sind Karten erhältlich unter: www.taggenbrunn.at.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. https://www.krone.at/4305014
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