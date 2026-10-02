Tickets für Weingenuss und Party gewinnen

Mit der „Krone“ zum Weingenuss

Die „Krone“ macht den Genuss jetzt noch schöner und verlost 25 x 2 Eintrittskarten für das Event! Mitmachen lohnt sich also. Vielleicht heißt es schon bald: Gläser hoch und ab nach Taggenbrunn! Nach der erfolgreichen Premiere mit mehr als 700 Weinliebhabern verspricht auch die zweite Auflage einen besonderen Abend voller Genuss und guter Stimmung. Wer kein Glück hat, kann sich sein Ticket sichern – noch sind Karten erhältlich unter: www.taggenbrunn.at.