Klopp gewinnt, aber diese Frage sorgt für Ärger

Kapitän musste abreisen

Kimmich hatte nach dem 1:1 gegen die Niederlande und dem 0:1 gegen Griechenland schon wieder mit einem blöden Gefühl von der Nationalmannschaft nach Hause reisen müssen. Und das auch noch früher, als es ihm lieb war. „Schwierig. Ich wäre gerne geblieben, aber ich verstehe auch, dass der Trainer noch andere Jungs kennenlernen möchte“, hatte er zu der Entscheidung von Klopp gesagt.