Flydubai-Flug: Trump vermutet Iran hinter Anschlag

US-Präsident Donald Trump äußerte den Verdacht, der Iran könnte an dem blutigen Vorfall an Bord eines Flydubai-Flugzeuges beteiligt gewesen sein – auf Grundlage dessen, was er gehört habe. Trump drohte mit „sehr harten“ Konsequenzen, sollte sich seine Vermutung als richtig herausstellen.
US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass die Islamische Republik „sehr hart“ getroffen würde, wenn Iran mit dem Co-Piloten in Verbindung stünde, der versucht hatte, einen Flug nach Israel zum Absturz zu bringen.
„Auf Grundlage von dessen, was ich höre ...“
US-Präsident Donald Trump äußerte den Verdacht einer iranischen Beteiligung an dem Vorfall. Auf die Frage von Reportern, ob der Iran in den Vorfall verwickelt gewesen sei, sagte Trump am Donnerstag: „Auf Grundlage dessen, was ich höre, würde ich sagen: Ja.“ Zugleich betonte er, die Sache werde derzeit noch untersucht. Trump ging nicht näher darauf ein, warum er eine Beteiligung des Iran vermutet.
Motiv des Täters bislang nicht vollständig geklärt
Der Angreifer soll aus dem Oman stammen. Gesicherte Angaben zum Motiv des mutmaßlichen Angreifers gibt es bisher jedoch nicht – auch was genau seine Absicht war, ist noch nicht geklärt. Der Oman hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Auch das einflussreiche Königreich Saudi-Arabien hielt sich zunächst bedeckt.
Nach einer ersten israelischen Einschätzung gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung eines Staates oder einer Terrororganisation, berichtete der Sender Kan unter Berufung auf Sicherheitskreise.
Pilot nach Angriff in stabilem Zustand
Bei dem Vorfall wurde auch der Pilot schwer verletzt. Dieser werde derzeit in einem Krankenhaus im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt und erhalte dort die notwendige medizinische Versorgung, hieß es in einer Mitteilung der indischen Botschaft in Saudi-Arabien. „Eine ausführliche Einschätzung seines Gesundheitszustands steht noch aus, nach bisherigen Angaben ist sein Zustand jedoch stabil.“ Man hoffe auf seine rasche Genesung.
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