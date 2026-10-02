Flydubai-Flug: Trump vermutet Iran hinter Anschlag

„Auf Grundlage von dessen, was ich höre ...“

US-Präsident Donald Trump äußerte den Verdacht einer iranischen Beteiligung an dem Vorfall. Auf die Frage von Reportern, ob der Iran in den Vorfall verwickelt gewesen sei, sagte Trump am Donnerstag: „Auf Grundlage dessen, was ich höre, würde ich sagen: Ja.“ Zugleich betonte er, die Sache werde derzeit noch untersucht. Trump ging nicht näher darauf ein, warum er eine Beteiligung des Iran vermutet.