Inflation klettert im September auf 3,6 Prozent

Die Inflation in Österreich ist im September weiter gestiegen – laut einer Schnellschätzung kletterte sie auf 3,6 Prozent. Im August lag sie noch bei 3,2 Prozent. Vor allem Sprit- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe.
Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate voraussichtlich auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag.
„Der Anstieg von 0,4 Prozentpunkten ist zur Gänze auf die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen. Energie insgesamt verteuerte sich im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, nach einem Plus von 9,9 Prozent im August“, so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria.
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