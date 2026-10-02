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Sprit und Heizöl teuer

Inflation klettert im September auf 3,6 Prozent

Wirtschaft
02.10.2026 09:22
Die Sprit- und Heizölpreise treiben die Inflation in die Höhe.
Die Sprit- und Heizölpreise treiben die Inflation in die Höhe.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Inflation in Österreich ist im September weiter gestiegen – laut einer Schnellschätzung kletterte sie auf 3,6 Prozent. Im August lag sie noch bei 3,2 Prozent. Vor allem Sprit- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe.

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Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate voraussichtlich auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag.

Das Liniendiagramm zeigt die Inflation in Österreich von März 2025 bis September 2026. Die Werte schwanken zwischen 2 % und 4 %. Im September 2026 liegt die Inflation laut Schnellschätzung bei 3,6 %. Quelle: Statistik Austria.

„Der Anstieg von 0,4 Prozentpunkten ist zur Gänze auf die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen. Energie insgesamt verteuerte sich im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, nach einem Plus von 9,9 Prozent im August“, so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Statistik Austria.

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