Pompöse Hochzeit: Zahlt sich das wirklich aus?

Doch gerade rund ums Heiraten scheiden sich die Geister. Die einen träumen seit Jahren von der großen Märchenhochzeit, bei der an nichts gespart wird. Andere sehen nicht ein, warum sie ein kleines Vermögen für einen einzigen Tag ausgeben sollten. Und dann sind da noch die Erwartungen von außen: Müssen wirklich alle Verwandten eingeladen werden?