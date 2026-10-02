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Pompöse Hochzeit: Zahlt sich das wirklich aus?

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02.10.2026 08:00
Braucht der große Tag ein großes Budget?
Braucht der große Tag ein großes Budget?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, Tatyana Gladskih - stock.adobe.com, standret - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die Traumlocation, ein Kleid wie aus dem Märchen, Dutzende oder gar Hunderte Gäste, Blumenmeer, Fotograf, Band und ein Menü, das sich sehen lassen kann: Für die perfekte Hochzeit greifen manche Paare tief in die Tasche. Doch wir fragen uns: Ist ein einziger großer Tag all das Geld und den Aufwand wirklich wert?

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Hollywoodstar Jim Carrey hat es ganz anders gemacht: Der 64-Jährige heiratete vor kurzem seine Langzeitfreundin Min Ah in Los Angeles – wir berichteten. Bekannt wurde die Hochzeit erst im Nachhinein. Kein großes öffentliches Spektakel also; dabei könnte man es sich als Riesenpromi wohl leisten.

Doch gerade rund ums Heiraten scheiden sich die Geister. Die einen träumen seit Jahren von der großen Märchenhochzeit, bei der an nichts gespart wird. Andere sehen nicht ein, warum sie ein kleines Vermögen für einen einzigen Tag ausgeben sollten. Und dann sind da noch die Erwartungen von außen: Müssen wirklich alle Verwandten eingeladen werden? 

Was meinen Sie: Braucht es das teure Kleid, die perfekte Location und eine Feier bis in die Morgenstunden? Oder reicht klein und schlicht? Wie war es denn bei Ihnen, haben Sie bei Ihrer Hochzeit ordentlich auf den Putz gehauen – nur um später draufzukommen, das hätte man sich alles sparen können? 

Vielleicht aber haben Sie bewusst im kleinsten Kreis geheiratet und würden es immer wieder genauso machen? Oder würden Sie im Nachhinein sogar größer feiern, weil Ihnen etwas gefehlt hat? Wir sind neugierig, teilen Sie gerne Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit uns!

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