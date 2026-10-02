Besonderes Geschenk für beliebten TV-Experten

Per Mertesacker zieht als TV-Experte einen Schlussstrich! Bei seinem ZDF-Abschied am Donnerstagabend durfte sich der Weltmeister von 2014 über ein ganz besonderes Geschenk freuen.
Bei Per Mertesackers Abschied als TV-Experte durfte die berühmte Eistonne nicht fehlen. In Erinnerung an den legendären Wutausbruch des früheren Profis bei der WM 2014 brachte ihm sein damaliger Interviewpartner Boris Büchler ein Kunststoff-Fass ins Münchner Fußballstadion. „Das wird einen tollen Platz finden zu Hause. Wenn es mal wieder hitzig wird, dann kann ich auch ganz tief rein“, versprach Mertesacker am Ende seines letzten Auftritts als ZDF-Fachmann beim Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und Serbien (2:0).
Kult-Interview nach Sieg gegen Algerien
Sein Eistonnen-Interview von 2014 ist längst zum Fernseh-Kult geworden. Der nach dem mühsamen 2:1-Achtelfinalsieg in der Verlängerung gegen Algerien sichtlich abgekämpfte Mertesacker geriet bei Büchlers eigentlich harmlosen Fragen schnell in Rage. „Was wollen Sie jetzt von mir?“, schimpfte der damalige DFB-Abwehrhüne und erklärte nach einigen patzigen Antworten: „Ich lege mich jetzt drei Tage in die Eistonne und dann werden wir das Spiel in Ruhe analysieren.“
Hier das Interview:
Der frühere Weltmeister wird am 1. Jänner 2027 beim deutschen Fußball-Bund die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig antreten. Mertesacker verantwortet dann die Bereiche Nationalteams und Akademie.
Große Beliebtheit
Mertesacker hatte seinen TV-Job beim ZDF im September 2020 begonnen, damals als Nachfolger von Oliver Kahn. Der frühere Bundesliga-Profi von Hannover 96 und Werder Bremen hatte seinen ersten großen Experten-Auftritt bei der 2021 ausgetragenen Europameisterschaft, kam auch bei Länderspielen, bei DFB-Pokal-Übertragungen sowie Endspielen der Champions League zum Einsatz und erfreute sich großer Beliebtheit.
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