Besonderes Geschenk für beliebten TV-Experten

Kult-Interview nach Sieg gegen Algerien

Sein Eistonnen-Interview von 2014 ist längst zum Fernseh-Kult geworden. Der nach dem mühsamen 2:1-Achtelfinalsieg in der Verlängerung gegen Algerien sichtlich abgekämpfte Mertesacker geriet bei Büchlers eigentlich harmlosen Fragen schnell in Rage. „Was wollen Sie jetzt von mir?“, schimpfte der damalige DFB-Abwehrhüne und erklärte nach einigen patzigen Antworten: „Ich lege mich jetzt drei Tage in die Eistonne und dann werden wir das Spiel in Ruhe analysieren.“