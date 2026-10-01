25 Jahre nach Unfalldrama: Endlich ein Urteil

Ihre Hilfsbereitschaft hat zwei Männern in Klagenfurt vor 25 Jahren zuerst ihre Gesundheit und in weiterer Folge auch das Leben gekostet! Die beiden waren in einem Sickerschacht in eine tödliche Falle geraten, als Methangase aus einer alten Deponie strömten. Wer haftet für die Kosten, die aus dem Drama entstanden sind?
Ein tragisches Unglück beschäftigt seit mittlerweile 25 Jahren die Gerichte zwischen Klagenfurt und Wien: Am 26. Juli 2001 waren auf dem Gelände eines Klagenfurter Unternehmens routinemäßig Kontrollen am Ölabscheider durchgeführt worden, eine Entsorgungsfirma wurde mit diesen Arbeiten beauftragt.
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