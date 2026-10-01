Aus für E-Mopeds: „War hier oft lebensgefährlich!“

Mit neuen E-Bikes mit bis zu 45 km/h unterwegs

Mit den neuen Regelungen ist es für den 50-Jährigen jedoch nicht getan. „Eigentlich müsste es auf den Radwegen eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung geben, wie auf der Straße auch“, erzählt er. Damit hat er einen Punkt. Denn die neuen E-Bikes, die E-Mopeds ersetzen, rasen jetzt mit teils bis zu 45 km/h auf den Radwegen.