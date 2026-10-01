Ex-Bullen-Coach: „Ich hatte als Kind einen Tumor“

„Ich hatte im Alter von fünf Jahren einen Tumor im Hals. Ich konnte meinen Hals nicht hin und her bewegen. Das war eine Zeit, in der ich bereits viel über das Leben gelernt habe, wie wichtig es ist, gesund zu sein, und wie dankbar man sein kann, gesund zu sein und seinen Traum zu verwirklichen“, sagt Jaissle in einer Medienrunde in England. „Es war nicht klar, ob ich als Kind überhaupt noch Fußball spielen könnte.“