Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewegende Worte

Ex-Bullen-Coach: „Ich hatte als Kind einen Tumor“

Fußball International
01.10.2026 17:35
Matthias Jaissle
Matthias Jaissle(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es sind bewegende Worte, die Matthias Jaissle nun öffentlich macht. Der 38-jährige Trainer von Newcastle United und ehemalige Coach von Red Bull Salzburg offenbarte, dass er bereits im Alter von fünf Jahren an einem Tumor erkrankt war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich hatte im Alter von fünf Jahren einen Tumor im Hals. Ich konnte meinen Hals nicht hin und her bewegen. Das war eine Zeit, in der ich bereits viel über das Leben gelernt habe, wie wichtig es ist, gesund zu sein, und wie dankbar man sein kann, gesund zu sein und seinen Traum zu verwirklichen“, sagt Jaissle in einer Medienrunde in England. „Es war nicht klar, ob ich als Kind überhaupt noch Fußball spielen könnte.“

Doch Jaissle kämpfte sich zurück. Mit 14 Jahren wechselte er 2003 in die Jugend des VfB Stuttgart, vier Jahre später ging es weiter nach Hoffenheim. 2008 stieg er mit der TSG in die Bundesliga auf, 2009 absolvierte er ein Länderspiel für Deutschlands U21.

„Nach vier Monaten saß ich immer noch im Rollstuhl“
Dann folgte der nächste schwere Rückschlag. Ein Kreuzbandriss bremste Jaissle aus – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als sich seine Karriere stark entwickelte. „Es war hart. Ich war gerade erst in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen worden und sollte nun zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft berufen werden. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Wir hätten in diesem Sommer an der U21-Europameisterschaft teilgenommen, und im März desselben Jahres habe ich mir das Kreuzband gerissen.“

Dazu kamen später ein Meniskuseinriss und Probleme mit der Achillessehne. Jaissle erinnert sich: „Es war eine schwere Zeit. Ich war damals wirklich am Boden zerstört. Ich hörte die Geschichten, dass ich in vier Monaten wieder fit sein könnte und ich glaubte das voll und ganz. Nach vier Monaten saß ich immer noch im Rollstuhl.“

Seit Sommer bei Newcastle United in der Premier League
2014 beendete er schließlich früh seine aktive Karriere und wechselte ins Trainergeschäft. Mit Salzburg gewann Jaissle zweimal die österreichische Meisterschaft und einmal den Pokal. Seit diesem Sommer steht er bei Newcastle United in der Premier League an der Seitenlinie.

Newcastle-Coach Matthias Jaissle
Newcastle-Coach Matthias Jaissle(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Seine Rückschläge haben ihn bis heute geprägt: „Der Glaube, dass man jedes Hindernis überwinden kann. Jeder Rückschlag hat auch eine positive Seite. Wenn man diese Herausforderungen also meistert, wird man in der Regel stärker und widerstandsfähiger.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.10.2026 17:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.588 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
108.575 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
85.837 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1265 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
848 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Fußball International
Aufreger-Szene
Autsch! Abgerissener Ball crasht TV-Interview
Bewegende Worte
Ex-Bullen-Coach: „Ich hatte als Kind einen Tumor“
Nach Streit mit Jesus
Ronaldo-Wirbel! Seine Nummer wurde neu vergeben
Damen-Champions-League
Heute LIVE: Kann Austria gegen Inter überraschen?
Nations League
Irland gegen Österreich – ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf