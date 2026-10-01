Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Pakete, Benzin und Co.: Sind Sie betroffen?

Forum
01.10.2026 17:37
Essenslieferungen bleiben von der neuen Paketsteuer verschont, die Zusteller müssen allerdings ...
Essenslieferungen bleiben von der neuen Paketsteuer verschont, die Zusteller müssen allerdings ihre Fahrzeuge anpassen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Mit dem heutigen 1. Oktober treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. Neben der heiß diskutierten Paketsteuer und der Spritpreisbremse gibt es auch Änderungen für E-Mopeds und ein neues „Recht auf Reparatur“. Wie bewerten Sie die Änderungen?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
  • SpritpreisbremseBenzin und Diesel werden laut Bundesregierung um rund 12 Cent pro Liter günstiger (vorerst befristet bis Ende November durch Steuersenkung und Margendeckel).

  • PaketsteuerBestellungen bei großen Onlinehändlern (ab 100 Mio. Euro Umsatz wie Amazon oder Temu) kosten 2,40 Euro Aufschlag pro Paket.

  • E-MopedsKomplettes Fahrverbot auf Radwegen (müssen auf die Straße) sowie Pflicht zu Zulassung und Führerschein.

  • Recht auf ReparaturHersteller von Haushaltsgeräten und Handys müssen bis zu 10 Jahre lang Reparaturen anbieten – auch nach Ablauf der Gewährleistung.Eine Reparatur verlängert die gesetzliche Gewährleistung einmalig um ein Jahr.

Ihre Meinung zählt!
Sind Sie persönlich von den Änderungen betroffen? Kaufen Sie nun weniger online, achten weniger auf den Spritverbrauch oder planen Sie, vom Recht auf Reparatur gebrauch zu machen? Welche Gesetze erscheinen Ihnen sinnvoll, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
01.10.2026 17:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
127.588 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
108.575 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
85.837 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1265 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
947 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
848 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Forum
Frage des Tages
Flugzeugterror: Haben Sie Angst vorm Fliegen?
Gelungene Integration
„Krone“-Leser: „Wille ist da, es braucht nur Zeit“
Diskutieren Sie mit!
Was darf uns das Kulturangebot in Wien kosten?
Frage des Tages
Unterschreiben Sie das ORF-Volksbegehren?
Diskutieren Sie mit!
Mehr unperfektes Obst und Gemüse in die Regale?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf