Pakete, Benzin und Co.: Sind Sie betroffen?

Ihre Meinung zählt!

Sind Sie persönlich von den Änderungen betroffen? Kaufen Sie nun weniger online, achten weniger auf den Spritverbrauch oder planen Sie, vom Recht auf Reparatur gebrauch zu machen? Welche Gesetze erscheinen Ihnen sinnvoll, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!