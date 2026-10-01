Pakete, Benzin und Co.: Sind Sie betroffen?

Mit dem heutigen 1. Oktober treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. Neben der heiß diskutierten Paketsteuer und der Spritpreisbremse gibt es auch Änderungen für E-Mopeds und ein neues „Recht auf Reparatur“. Wie bewerten Sie die Änderungen?
Paketsteuer: Bestellungen bei großen Onlinehändlern (ab 100 Mio. Euro Umsatz wie Amazon oder Temu) kosten 2,40 Euro Aufschlag pro Paket.
E-Mopeds: Komplettes Fahrverbot auf Radwegen (müssen auf die Straße) sowie Pflicht zu Zulassung und Führerschein.
Recht auf Reparatur: Hersteller von Haushaltsgeräten und Handys müssen bis zu 10 Jahre lang Reparaturen anbieten – auch nach Ablauf der Gewährleistung.Eine Reparatur verlängert die gesetzliche Gewährleistung einmalig um ein Jahr.
Ihre Meinung zählt!
Sind Sie persönlich von den Änderungen betroffen? Kaufen Sie nun weniger online, achten weniger auf den Spritverbrauch oder planen Sie, vom Recht auf Reparatur gebrauch zu machen? Welche Gesetze erscheinen Ihnen sinnvoll, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!
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