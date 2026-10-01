Vulkanausbruch: Kaum eine Chance auf Erstattung

Für eine Familie aus dem Mühlviertel wurde ein Urlaub auf Sizilien zu einem Spießrutenlauf. Denn weil der Vulkan Ätna kurz vor dem Abflug ausgebrochen war, gestaltete sich die Rückkehr nach Oberösterreich schwierig. Der geplante Flug wurde annulliert, man musste ein Hotelzimmer suchen. Das verursachte natürlich Extrakosten. Doch Chancen, etwas zurückzubekommen, hat die Familie eher keine.