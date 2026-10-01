Vulkanausbruch: Kaum eine Chance auf Erstattung

Wegen des Ätna-Vulkanausbruches kurz vor der Heimreise hatte eine Familie aus dem Mühlviertl (Oberösterreich) Extrakosten zu berappen. Die „Krone“ fragte beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer nach, wie man in so einem Fall richtig reagiert und überhaupt eine Chance auf Erstattung hat.
Für eine Familie aus dem Mühlviertel wurde ein Urlaub auf Sizilien zu einem Spießrutenlauf. Denn weil der Vulkan Ätna kurz vor dem Abflug ausgebrochen war, gestaltete sich die Rückkehr nach Oberösterreich schwierig. Der geplante Flug wurde annulliert, man musste ein Hotelzimmer suchen. Das verursachte natürlich Extrakosten. Doch Chancen, etwas zurückzubekommen, hat die Familie eher keine.
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