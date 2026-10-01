Trauer um 13-Jährige: „Alle zutiefst betroffen“

Die Betroffenheit im obersteirischen Feldbach ist groß: Am Mittwoch kam ein erst 13-jähriges Mädchen bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Die Schülerin war mit ihrer 15-jährigen Schwester auf einem Moped unterwegs, als es zur folgenschweren Kollision mit einem Lkw kam.
„Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren Deines Lebens bleiben unvergessen.“ Diese berührenden Zeilen veröffentlichte die Schule am Donnerstag in den sozialen Medien. Sie gelten einer 13-Jährigen, die am Vortag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ums Leben gekommen war.
Wie berichtet, ereignete sich der folgenschwere Unfall am Mittwoch gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich Europagasse/Flurgasse. Die 13-Jährige saß auf dem Rücksitz eines Mopeds, das ihre um zwei Jahre ältere Schwester lenkte. Die beiden waren in Richtung Mühldorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Lkw in Richtung Feldbach und wollte nach links in die Flurgasse abbiegen.
Vor dem Moped fuhr ein Pkw. Der Lkw-Lenker sah diesen und hielt wegen des Nachrangs an. Nachdem das Auto die Kreuzung passiert hatte, bog der 61-Jährige jedoch nach links ab. Dabei dürfte er die beiden Mädchen übersehen haben. Es kam zur Kollision, die Schwestern stürzten. Die 13-Jährige wurde unter den Lkw geschleudert.
Die Familie hatte vier Kinder, ist gut involviert ins Ortsleben – mein ganzes Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen.
Bürgermeister Josef Ober
Bild: Christian Jauschowetz
Rettungskette hat gut funktioniert
Trotz des raschen Einsatzes von Rettungskräften, Notarzt, First Respondern und Rettungshubschrauber konnte das Mädchen wegen seiner schweren Verletzungen nicht mehr gerettet werden. Es starb noch an der Unfallstelle. Die Schwester wurde leicht verletzt ins LKH Feldbach gebracht, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Auch das Kriseninterventionsteam und die Feuerwehr Mühldorf standen im Einsatz.
Bildungsdirektion kontaktiert
„Es ist ein völliger Wahnsinn, was da passiert ist – wir sind alle zutiefst betroffen“, ringt Bürgermeister Josef Ober am Donnerstag um Worte. Er saß gerade in der Gemeinderatssitzung, als ihn die Nachricht erreichte. Der Stadtchef nahm umgehend Kontakt mit der Bildungsdirektion auf, damit die Schulkolleginnen des Mädchens von Beginn an betreut werden: „Das ist auch wichtig.“
„Die Familie hatte vier Kinder, ist gut involviert ins Ortsleben – mein ganzes Mitgefühl gehört den Hinterbliebenen“, sagt der langjährige Bürgermeister.
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