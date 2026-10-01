Trauer um 13-Jährige: „Alle zutiefst betroffen“

Wie berichtet, ereignete sich der folgenschwere Unfall am Mittwoch gegen 15.40 Uhr im Kreuzungsbereich Europagasse/Flurgasse. Die 13-Jährige saß auf dem Rücksitz eines Mopeds, das ihre um zwei Jahre ältere Schwester lenkte. Die beiden waren in Richtung Mühldorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Lkw in Richtung Feldbach und wollte nach links in die Flurgasse abbiegen.