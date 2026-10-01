Autsch! Abgerissener Ball crasht TV-Interview

Eigentlich hätte es stinknormal werden sollen, doch letztlich hat sich ein Interview mit Energie-Cottbus-Spieler Leonardo Bittencourt zu einem kleinen Aufreger entwickelt! Ein abgerissener Schuss seines Teamkollegen Dominik Pelivan schlug beinahe den Kameramann unserer Kollegen von der „Märkischen Oderzeitung & Lausitzer Rundschau“ k. o. – anstatt im Tor-Gehäuse zu landen ...