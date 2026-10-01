Hinrichtung ging schief – jetzt fordert UNO Gnade

Gouverneur ordnete Untersuchung an

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates, Bill Lee, ordnete nach Pikes fehlgeschlagener Exekution eine „umfassende, unabhängige“ Untersuchung an. Weitere, noch in diesem Jahr angesetzte Hinrichtung werden nicht vollstreckt. Am 3. Dezember sollte der verurteilte Mörder Gary Wayne Sutton getötet werden. Erst im Mai war in Tennessee eine Hinrichtung mit einer Giftspritze gescheitert, als das medizinische Personal keine Vene des Verurteilten punktieren konnte.

In den Vereinigten Staaten wurden seit Wiederzulassung der Todesstrafe im Jahr 1976 nach Angaben des Informationszentrums DPIC insgesamt 18 Frauen hingerichtet. Christa Pike war nach Angaben der offiziellen Webseite der Regierung von Tennessee die einzige Frau, die derzeit im Todestrakt des Bundesstaates im Südosten der USA eine Strafe verbüßte. Laut der Forschungseinrichtung Cornell Center on the Death Penalty Worldwide ist sie auch die erste Frau seit 1819, die in Tennessee hingerichtet werden sollte.