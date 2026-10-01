Kaltfront bringt Schauer: Hier wird es unbeständig

Wetter: Österreich am Freitag zweigeteilt

Von allem etwas gibt es in Österreich hinsichtlich Wetter am Freitag. Im Westen dominieren erst noch Wolken und Schauer, im Tagesverlauf klingt der Regen langsam ab. Freundlicher präsentiert sich das Wetter hingegen im Osten. Hier scheint zumeist die Sonne. Die Temperaturen steigen auf etwa 17 bis 24 Grad. Der Trend (vor allem in Ostösterreich) setzt sich also vorerst fort: Es bleibt für die Jahreszeit außergewöhnlich mild.