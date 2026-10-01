Kaltfront bringt Schauer: Hier wird es unbeständig

Sonnig präsentiert sich der Abend im Osten und Südosten Österreichs. Im Westen trüben allerdings bereits erste dichte Wolken den Himmel. Nass wird es voraussichtlich in Vorarlberg und Tiroler Oberland. Schauer, vereinzelt auch Gewitter bestimmen den Abend.
In den Nachtstunden nähert sich zudem eine Kaltfront vom Westen her – Regen bleibt daher auch weiterhin in Vorarlberg und Teilen Tirols ein Thema. Wolkig präsentiert sich der Himmel zwar auch im übrigen Land.
Mit Niederschlag muss aber wohl meist nicht gerechnet werden. Allerdings kann sich stellenweise Nebel oder Hochnebel bilden.
Nacht verläuft wärmer als zuletzt
Die Temperaturen gehen in der Nacht wieder zurück, es bleibt aber wärmer als zuletzt. Mit 7 bis 15 Grad muss gerechnet werden – am wärmsten bleibt es im Osten und Südosten Österreichs.
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Wetter: Österreich am Freitag zweigeteilt
Von allem etwas gibt es in Österreich hinsichtlich Wetter am Freitag. Im Westen dominieren erst noch Wolken und Schauer, im Tagesverlauf klingt der Regen langsam ab. Freundlicher präsentiert sich das Wetter hingegen im Osten. Hier scheint zumeist die Sonne. Die Temperaturen steigen auf etwa 17 bis 24 Grad. Der Trend (vor allem in Ostösterreich) setzt sich also vorerst fort: Es bleibt für die Jahreszeit außergewöhnlich mild.
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