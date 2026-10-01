Logitech-CEO verzweifelt: „KI frisst meine Chips!“

Logitech sieht sich als „Augen, Ohren und Hände der KI“

KI bietet dem weltweit führenden Hersteller von Mäusen, Tastaturen und Webcams aber auch neue Geschäftschancen. Immer mehr Menschen sprächen mit KI-Systemen, statt nur zu tippen, erklärte die Firmenchefin. Programmierer nutzten dafür etwa Mikrofone und Headsets und teilweise sogar Gaming-Pedale, um schneller mit KI zu arbeiten. Logitech sehe sich daher als „Augen, Ohren und Hände der KI“, sagte Faber.