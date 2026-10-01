Paketsteuer in Kraft: Online-Bestellungen teurer

Bei Rücksendungen bleibt die Steuerpflicht bestehen. Otto Österreich und Zalando wollen bei vollständigen, zeitnahen Retouren den Kundinnen und Kunden die Paketsteuer aber zurückerstatten, hieß es.

Das Finanzministerium geht von einem Paketsteueraufkommen von 280 Millionen Euro pro Jahr aus. Dies soll die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ab dem 1. Juli zum Teil gegenfinanzieren. Mehrere Unternehmen haben angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Paketsteuer einzuleiten. Der Handelsverband überlegt, eine Binnenmarktbeschwerde bei der EU-Kommission einzureichen, um in weiterer Folge ein Vertragsverletzungsverfahren zu erreichen. Seit Anfang Juli wird zudem ein EU-Pauschalzoll in Höhe von drei Euro für Artikel aus Drittstaaten und ab November eine EU-Handling-Fee von zwei Euro pro Artikel eingehoben.