KI-Goldrausch sorgt für Exportrekord in Südkorea

Südkoreas Exportboom ist ein wichtiger Indikator für die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen. Die südkoreanische Volkswirtschaft beheimatet mit Samsung Electronics und SK Hynix zwei der weltweit führenden Produzenten von Speicherchips, die für den Ausbau von Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz essenziell sind.