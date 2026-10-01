Geheimniskrämerei beim Bundesliga-Schlusslicht

Die Aufarbeitung der Derby-Pleite gegen Austria Lustenau haben die Altacher abgeschlossen, ihre Analysen geben sie jedoch nicht preis. Auch der Test der Rheindörfler gegen den SC Wil, der eigentlich am Mittwoch hätte stattfinden sollen, aber auf Donnerstag verlegt wurde, wird ohne Zuschauer auskommen.
Vier Tage Trainingspause in der letzten Woche sollten die angeschlagene Psyche der Altacher Bundesliga-Kicker wieder zurechtrücken. Ob das gelungen ist, wird sich erst beim nächsten Heimspiel gegen den Vorletzten Wolfsberg am 11. Oktober weisen.
Nach der Derby-Pleite gegen Lustenau machten Sportdirektor Philipp Netzer und Trainer Ognjen Zaric unterschiedliche Aussagen, die wie eine gegenseitige Schuldzuweisung klangen. Netzer schwächte ab: „Zaric wird auch nach der Länderspielpause unser Trainer sein.“ Und der Coach legte nach: „Wir haben intern Dinge klar angesprochen und wollen alle gemeinsam da unten weg. Alle gemeinsam, das ist die Devise.“ Klingt jetzt wie zwei Entschuldigungen nach den gegenseitigen Vorwürfen. Wenn es nun wieder gemeinsam weitergeht, waren die Aussagen der beiden vielleicht sogar heilsam.
Was in aktuellen Analysen angesprochen wurde, wollten weder Zaric noch Netzer preisgeben. Kein Problem, die Themen sind ohnehin bekannt: Die Mentalität, die noch vor Monaten zu den Stärken der Altacher zählten, ist tief im Keller angelangt, nach fünf Niederlagen in Folge kein Wunder. Die geringe Gegenwehr in den vergangenen drei Spielen, als man „niedergetreten“ wurde, war mit Sicherheit auch ein Thema. Und die Offensiv-Probleme sowie die vielen Abwehrpatzer...
Test verlegt
Das Testspiel gegen Wil, das eigentlich am Mittwoch in Bazenhaid hätte stattfinden sollen, wurde wegen des schlechten Rasens an einen unbekannten Ort verlegt. Das Rätsel war aber schnell gelöst. Anpfiff ist am Donnerstag um 14.30 Uhr im Schnabelholz – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
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