Geheimniskrämerei beim Bundesliga-Schlusslicht

Nach der Derby-Pleite gegen Lustenau machten Sportdirektor Philipp Netzer und Trainer Ognjen Zaric unterschiedliche Aussagen, die wie eine gegenseitige Schuldzuweisung klangen. Netzer schwächte ab: „Zaric wird auch nach der Länderspielpause unser Trainer sein.“ Und der Coach legte nach: „Wir haben intern Dinge klar angesprochen und wollen alle gemeinsam da unten weg. Alle gemeinsam, das ist die Devise.“ Klingt jetzt wie zwei Entschuldigungen nach den gegenseitigen Vorwürfen. Wenn es nun wieder gemeinsam weitergeht, waren die Aussagen der beiden vielleicht sogar heilsam.