Horns Honda war am Ende ein Totalschaden

Torhüter Shuichi Gonda wurde in Folge sogar japanischer Teamspieler, stand 2022 bei der WM im Tor. „Er war davor in Tokio im Formtief, wollte etwas Neues sehen, machte aber auch hier viele Fehler.“ Wie sein berühmter Landsmann. „In Japan sprach man von einer Übernahme des Klubs, dabei war es nur ein Kooperationsvertrag. Die Sache wurde dann aber immer größer.“ Auch weil der frühere extrovertierte Top-Zehner Bundesliga-Meister werden wollte, von der Champions League fantasierte. Mit einem Fünfjahresplan sollte es auf die internationale Bühne gehen. „Er war bekannt dafür, mit seinen Aussagen in die Offensive zu gehen. Vor der WM 2010 posaunte er, dass er mit Japan Weltmeister wird“, so Morass. „Ich habe ihm gesagt, dass er das hier nicht machen kann. Er hat aber nicht auf mich gehört.“ Nicht nur in diesem Fall.