Die richtige PV-Anlage für das eigene Dach

Die Waschmaschine läuft, das E-Auto lädt, am Abend wird gekocht und ferngesehen: Stromverbrauch findet rund um die Uhr statt, solarer Strom fließt aber nur bei Sonnenschein. Genau darin liegt die entscheidende Frage: Wie lässt sich die eigene Energie möglichst sinnvoll nutzen und damit der Zukauf aus dem Netz reduzieren? Doch wer noch nicht auf PV setzt, sollte nicht einfach möglichst groß bauen, sondern maßgeschneidert für den eigenen Bedarf planen. Entscheidend sind Verbrauch, Zeiten, Dachfläche, deren Ausrichtung und Verschattung. Wer größer dimensionieren möchte, kann einen Speicher überlegen.