Die richtige PV-Anlage für das eigene Dach

Den eigenen Strom verschenken? Das muss nicht sein! Wer PV-Anlage, Speicher und Verbrauch richtig aufeinander abstimmt, kann deutlich mehr Energie im eigenen Haushalt nutzen. Und wer jetzt investieren will, sollte rasch planen: Am 8. Oktober startet der nächste Fördercall und mit Krone Sonne kommen Sie entspannt durch den Fördercall.
Die Waschmaschine läuft, das E-Auto lädt, am Abend wird gekocht und ferngesehen: Stromverbrauch findet rund um die Uhr statt, solarer Strom fließt aber nur bei Sonnenschein. Genau darin liegt die entscheidende Frage: Wie lässt sich die eigene Energie möglichst sinnvoll nutzen und damit der Zukauf aus dem Netz reduzieren? Doch wer noch nicht auf PV setzt, sollte nicht einfach möglichst groß bauen, sondern maßgeschneidert für den eigenen Bedarf planen. Entscheidend sind Verbrauch, Zeiten, Dachfläche, deren Ausrichtung und Verschattung. Wer größer dimensionieren möchte, kann einen Speicher überlegen.
Mit einem Speicher Energieautonomie erreichen
Ebenso lässt sich der überschüssige Ökostrom, etwa über einen Heizstab in einem Pufferspeicher, in Wärme umwandeln. So bleibt mehr der selbst erzeugten Energie im eigenen Haushalt. Auch wer bereits eine PV-Anlage besitzt, kann nachjustieren: Sind etwa E-Auto, Wärmepumpe oder andere größere Verbraucher hinzugekommen, ist eine Erweiterung sinnvoll. Denn zusätzliche Module liefern mehr Sonnenstrom – ein Speicher kann diesen für die Abendstunden aufbewahren.
Auch ein Heizstab im Pufferspeicher oder die Nutzung für Pool und andere Verbraucher hilft, mehr des eigenen Solarstroms selbst zu generieren, statt ihn ins Netz einzuspeisen. Völlige Unabhängigkeit bedeutet PV mit Speicher allerdings nicht. Nachts und besonders im Winter bleibt das öffentliche Netz wichtig. Energieautonomie heißt aber dennoch: einen größeren Teil des eigenen Bedarfs selbst erzeugen, speichern und zum richtigen Zeitpunkt verbrauchen.
Krone Sonne hat anlässlich des bald startenden Fördercalls am 8. Oktober eine besondere Aktion gestartet. Sie haben nun die Chance eine fertig installierte Krone Sonne Photovoltaikanlage mit 6 kWp Leistung – inklusive einem hochwertigen Speicher mit 6,3 kWh Kapazität im Gesamtwert von ca. 15.898 EUR zu gewinnen. Einfach das Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Jetzt ist die Zeit gekommen
Für alle, die investieren wollen: Am 8. Oktober startet der dritte EAG-Fördercall. Bis dahin sollte der eigene Verbrauch analysiert, die PV-Größe festgelegt, ein möglicher Speicher oder Heizstab mitgedacht, das Dach geprüft und ein Angebot vorbereitet sein. So kann ein fertiges Energiekonzept eingereicht werden! Dafür eignet sich der interaktive Stromrechner von Krone Sonne ideal! Mit diesem können Sie abgestimmt auf Ihren Haushalt eine erste Einschätzung zu Ihrem Sparpotenzial sich errechnen lassen!
Wer seinen Sonnenstrom künftig besser nutzen und sich rechtzeitig für den Fördercall vorbereiten möchte, kann jetzt gemeinsam mit Krone Sonne die passende Lösung für den eigenen Haushalt planen. So lassen sich PV-Anlage, Speicher und Verbrauch sinnvoll aufeinander abstimmen – und mehr der selbst erzeugten Energie im eigenen Zuhause nutzen.