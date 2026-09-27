Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Werbung

Die richtige PV-Anlage für das eigene Dach

Krone Sonne
27.09.2026 05:00
Werbung
Sorgfältige Planung und Prüfung durch Experten sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die ...
Sorgfältige Planung und Prüfung durch Experten sind die Grundvoraussetzung dafür, dass die Anlage perfekt surrt.(Bild: Thomas Horwath)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Den eigenen Strom verschenken? Das muss nicht sein! Wer PV-Anlage, Speicher und Verbrauch richtig aufeinander abstimmt, kann deutlich mehr Energie im eigenen Haushalt nutzen. Und wer jetzt investieren will, sollte rasch planen: Am 8. Oktober startet der nächste Fördercall und mit Krone Sonne kommen Sie entspannt durch den Fördercall. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Waschmaschine läuft, das E-Auto lädt, am Abend wird gekocht und ferngesehen: Stromverbrauch findet rund um die Uhr statt, solarer Strom fließt aber nur bei Sonnenschein. Genau darin liegt die entscheidende Frage: Wie lässt sich die eigene Energie möglichst sinnvoll nutzen und damit der Zukauf aus dem Netz reduzieren? Doch wer noch nicht auf PV setzt, sollte nicht einfach möglichst groß bauen, sondern maßgeschneidert für den eigenen Bedarf planen. Entscheidend sind Verbrauch, Zeiten, Dachfläche, deren Ausrichtung und Verschattung. Wer größer dimensionieren möchte, kann einen Speicher überlegen.

Mit einem Speicher Energieautonomie erreichen
Ebenso lässt sich der überschüssige Ökostrom, etwa über einen Heizstab in einem Pufferspeicher, in Wärme umwandeln. So bleibt mehr der selbst erzeugten Energie im eigenen Haushalt. Auch wer bereits eine PV-Anlage besitzt, kann nachjustieren: Sind etwa E-Auto, Wärmepumpe oder andere größere Verbraucher hinzugekommen, ist eine Erweiterung sinnvoll. Denn zusätzliche Module liefern mehr Sonnenstrom – ein Speicher kann diesen für die Abendstunden aufbewahren.

Auch ein Heizstab im Pufferspeicher oder die Nutzung für Pool und andere Verbraucher hilft, mehr des eigenen Solarstroms selbst zu generieren, statt ihn ins Netz einzuspeisen. Völlige Unabhängigkeit bedeutet PV mit Speicher allerdings nicht. Nachts und besonders im Winter bleibt das öffentliche Netz wichtig. Energieautonomie heißt aber dennoch: einen größeren Teil des eigenen Bedarfs selbst erzeugen, speichern und zum richtigen Zeitpunkt verbrauchen.

Aktion bei Krone Sonne

Krone Sonne hat anlässlich des bald startenden Fördercalls am 8. Oktober eine besondere Aktion gestartet. Sie haben nun die Chance eine fertig installierte Krone Sonne Photovoltaikanlage mit 6 kWp Leistung – inklusive einem hochwertigen Speicher mit 6,3 kWh Kapazität im Gesamtwert von ca. 15.898 EUR zu gewinnen. Einfach das Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Jetzt ist die Zeit gekommen
Für alle, die investieren wollen: Am 8. Oktober startet der dritte EAG-Fördercall. Bis dahin sollte der eigene Verbrauch analysiert, die PV-Größe festgelegt, ein möglicher Speicher oder Heizstab mitgedacht, das Dach geprüft und ein Angebot vorbereitet sein. So kann ein fertiges Energiekonzept eingereicht werden! Dafür eignet sich der interaktive Stromrechner von Krone Sonne ideal! Mit diesem können Sie abgestimmt auf Ihren Haushalt eine erste Einschätzung zu Ihrem Sparpotenzial sich errechnen lassen!

Wer seinen Sonnenstrom künftig besser nutzen und sich rechtzeitig für den Fördercall vorbereiten möchte, kann jetzt gemeinsam mit Krone Sonne die passende Lösung für den eigenen Haushalt planen. So lassen sich PV-Anlage, Speicher und Verbrauch sinnvoll aufeinander abstimmen – und mehr der selbst erzeugten Energie im eigenen Zuhause nutzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Krone Sonne
27.09.2026 05:00
Loading
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
105.907 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
94.532 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
90.256 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
882 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Krone Sonne
Werbung
Die richtige PV-Anlage für das eigene Dach
Werbung
So macht ein Speicher Ihre PV-Anlage noch stärker
Werbung
Der interaktive PV-Check für Ihr Zuhause
WERBUNG
Darum setzen immer mehr auf Strom vom eigenen Dach
WERBUNG
Warum auch Sie auf Sonnenenergie setzen sollten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf