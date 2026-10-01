Todeskampf von Joggerin (60) dauerte 55 Minuten

Dauer der Schmerzempfindung ist nicht allein maßgeblich

Nach Auffassung des OLG ist die Dauer der Schmerzempfindung ein wichtiger Faktor, sie ist aber nicht allein maßgeblich. Gerade wenn der Tod zeitnah zur Verletzung eintritt, müssen auch die Schwere des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit und der Rang des verletzten Rechtsguts berücksichtigt werden. Für die Höhe des Schmerzengeldes spielt es zudem eine erhebliche Rolle, ob der/die Verletzte seine/ihre ausweglose Situation bei vollem Bewusstsein miterlebte und Todesqualen durchleiden musste. Aus diesem Grund gibt es auch keinen „Sockelbetrag“ für akute Lebensbedrohung als solche, sondern es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an.