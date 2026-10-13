Mythos Kortison in der Rheumatherapie

„Die Dosierung unter 7,5 mg pro Tag gilt dabei als niedrig. Dies entspricht ungefähr jener Menge, die unsere Nebenniere täglich produziert. Dabei finden sich die höchsten Kortisonwerte gegen 8.30 Uhr, die niedrigsten um Mitternacht. 30 bis 45 Minuten nach dem Aufstehen wird der Kortisonspiegel höher, ebenso nach dem Essen. Diese natürliche Verteilungskurve ist äußerst wichtig für die Uhrzeit der Medikamenteneinnahme!“, so der Experte. Grundsätzlich gilt für alle Dosierungen: So hoch wie notwendig, aber gleichzeitig so niedrig wie möglich.