Schweiz? Ein VSV-Stürmer liebäugelt mit Engagement

Was für ein Lauf! „Hot streak“ wird das genannt, was VSV-Stürmer Elias Wallenta derzeit aufs Eis zaubert: je einen Treffer in den letzten vier Partien! „Eigentlich spiele ich so wie immer. Aber heuer funktioniert es irgendwie besser“, schmunzelt der 27-Jährige, der auch am freien Trainingsmontag im nagelneuen Kraftraum der Stadthalle geschwitzt hat.