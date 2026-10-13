Schweiz? Ein VSV-Stürmer liebäugelt mit Engagement

VSV-Stürmer Elias Wallenta spielt sich derzeit in den Fokus, bewies schon seinen besonderen Torriecher. Fünf Treffer erzielte er bereits in der neuen Saison. Der Vorarlberger, der seit 2022 für die Adler aufgeigt, besitzt auch Lizenz für National League. Bei den Blau-weißen hat die Auflösung des Hutchison-Vertrags höchste Priorität.
Was für ein Lauf! „Hot streak“ wird das genannt, was VSV-Stürmer Elias Wallenta derzeit aufs Eis zaubert: je einen Treffer in den letzten vier Partien! „Eigentlich spiele ich so wie immer. Aber heuer funktioniert es irgendwie besser“, schmunzelt der 27-Jährige, der auch am freien Trainingsmontag im nagelneuen Kraftraum der Stadthalle geschwitzt hat.
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