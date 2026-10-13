Ab 7.20 Uhr LIVE: Tagger trifft auf Bartunkova

Erste Runde des WTA-1000-Turniers in Wuhan: Lilli Tagger spielt gegen die Tschechin Nikola Bartunkova. Wir berichten ab 7.20 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Lilli Tagger bekommt es nach ihrem Erstrunden-Aus in Peking beim nächsten WTA-1000-Turnier in Wuhan mit der Tschechin Nikola Bartunkova zu tun. Letztere hatte zuletzt den Lauf von Sinja Kraus im Achtelfinale von Peking gestoppt. Für Kraus hat es in Wuhan nicht zur Qualifikation gereicht. Nach einem Zweisatz-Sieg über die Polin Magda Linette verlor sie am Sonntag in der zweiten Quali-Runde gegen die als Nummer 4 gesetzte Türkin Zeynep Sonmez 2:6,4:6.
Bartunkova hat vergangene Woche Kraus 6:0,4:6,6:3 besiegt. Tagger könnte beim mit 4,08 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier also eine österreichische „Revanche“ gelingen, die 18-jährige Osttirolerin trifft erstmals auf die Tschechin.
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