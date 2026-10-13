Ab 7.20 Uhr LIVE: Tagger trifft auf Bartunkova

Lilli Tagger bekommt es nach ihrem Erstrunden-Aus in Peking beim nächsten WTA-1000-Turnier in Wuhan mit der Tschechin Nikola Bartunkova zu tun. Letztere hatte zuletzt den Lauf von Sinja Kraus im Achtelfinale von Peking gestoppt. Für Kraus hat es in Wuhan nicht zur Qualifikation gereicht. Nach einem Zweisatz-Sieg über die Polin Magda Linette verlor sie am Sonntag in der zweiten Quali-Runde gegen die als Nummer 4 gesetzte Türkin Zeynep Sonmez 2:6,4:6.